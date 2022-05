Efemérides de 25 de Maio (2022)

1420 O Infante D. Henrique (1394-1460), chamado ‘O Navegador’ (pelas actividades de Sagres), duque de Viseu (1415), foi designado há 602 anos governador da Ordem de Cristo.

1521 Foi condenado há 501 anos Martinho Lutero, pelo Édito de Worms.

1773 Extinção, em Portugal, há 249 anos, da distinção entre cristãos-novos e cristãos-velhos.

1884 Em Portugal, a Lei Barjona de Freitas (1834-1900, jurista e político regenerador cujo Código Penal poria termo à pena de morte em 1867) estabeleceu há 138 anos o princípio da representatividade parlamentar, de acordo com a proporção de votos de cada força política.

1963 A Organização de Unidade Africana (OUA), foi constituída há 59 anos em Adis Abeba, Etiópia, por iniciativa do então Imperador Selassié (1892-1975, com reinado entre 1936-74) e com a adesão inicial de 32 países independentes do Continente, tendo então como objectivo de princípio lutar contra o colonialismo.

1975 Trabalhadores da Rádio Renascença, propriedade do Episcopado, ocuparam há 47 anos as suas instalações, acabando por ser expulsos à bomba por Mário Soares, a pedido do então Patriarca D. António Ribeiro.

1977 Estreou-se há 45 anos nos cinemas dos EUA o primeiro filme da série de George Lucas Star Wars.

2011 Terminou em Chicago (EUA), há 10 anos, a transmissão do programa de TV The Oprah Winfrey Show.

2018 Entrou em vigor há 4 anos o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

2020 Foi há 2 anos que o oficial da Policia de Mineápolis, Derek Chauvin, asfixiou o afro-americano George Floyd, provocando-lhe a morte.

2021 Um golpe de Estado no Mali destituiu o presidente civil do país Bah Ndaw e o primeiro-ministro Moctar Ouane, prendendo-os.