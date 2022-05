Mulher de Bruce Willis mostra ator a jogar basquetebol depois de ser diagnosticado com afasia

A mulher de Bruce Willis, Emma Heming, partilhou esta segunda-feira na sua conta de rede social Instagram um vídeo do companheiro a jogar basquetebol com alguns amigos em casa.

O vídeo surge depois de o ator, de 67, ter anunciado o fim da sua carreira por ter sido diagnosticado com afasia - uma doença que resulta na perda da capacidade parcial ou total de expressar e/ou compreender a linguagem falada e escrita.

No vídeo partilhado, Bruce Willis encontra-se vestido com uma camisola de manga comprida, com calças e boné azul e, por ter sido compartilhado através da modalidade stories - fotografias e vídeos que só podem ser vistos deurante 24 horas - já não se encontra disponível.