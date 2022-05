Encontrado corpo de jovem de 16 anos que estava desaparecida desde sexta-feira no rio Tejo

Foi encontrado na noite desta terça-feira junto à margem do rio Tejo, o corpo da jovem de 16 anos que estava desaparecida desde sexta-feira. O corpo foi avistado por populares que se juntaram às buscas.

“O corpo foi encontrado junto ao açude [de Abrantes], numa das margens do rio, e retirado das águas cerca pelas 21h20, confirmando-se que é a rapariga que estava desaparecida desde sexta-feira”, adiantou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

A mesma fonte adiantou ainda que o cadáver foi “recolhido e levado para o Instituto de Medicina Legal”, no hospital de Abrantes, onde “deverá ser sujeito a autópsia”.

Desde a noite de sexta-feira que elementos e meios da PSP, dos bombeiros e da Proteção Civil se encontravam junto ao rio Tejo, em Abrantes, à procura da jovem de 16 anos que foi dada como desaparecida na sexta-feira, depois de se ter ido banhar com uma amiga.

Uma vez que o desaparecimento terá acontecido ao início da tarde e o alerta só foi dado pelas 22h30, a Polícia Judiciária de Leiria foi chamada a intervir para tentar esclarecer os factos.

“Talvez por medo ou outra razão, a rapariga só mais tarde alertou os pais. As buscas iniciaram-se pelas 22h30” daquela sexta-feira, explicou a PSP de Abrantes, adiantando que as jovens não terão tido aulas na sexta-feira, devido à greve da função pública e "ter-se-ão ido banhar para o rio Tejo, na zona do Aquapolis, em Rossio ao Sul do Tejo, em Abrantes”.