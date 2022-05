João Almeida cai para quarto na Volta a Itália

João Almeida não está mais no pódio da classificação geral da Volta a Itália. Depois do 14.º lugar na 17.ª etapa do Giro, entre Ponte di Legno e Lavarone, o ciclista português da UAE Emirates acabou por cair para o quarto lugar da classificação geral, onde o equatoriano Richard Carapaz (INEOS) continua a ser líder, e onde foi ultrapassado pelo espanhol Mikel Landa, agora terceiro classificado.

Neste momento, Almeida está a 1.54 minutos de Carapaz, e a 50 segundos de Landa.

O grande vencedor da 17.ª etapa foi, por sua vez, o colombiano Santiago Buitrago Sanchez (Bahrain Victorious), que se tornou no mais jovem ciclista de sempre do seu país a vencer uma etapa da Volta a Itália. Segundo no pódio foi Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), seguindo-se Jan Hirt (Intermarché).

Amanhã a competição continua, com um percurso de 156 quilómetros entre Borgo Valsugana e Treviso.