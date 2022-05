Elon Musk alerta para extinção dos italianos devido à sua baixa taxa de natalidade

De acordo com o instituto de estatística italiano Istat, no ano passado, o país registou a sua taxa de natalidade mais baixa de sempre (com pouco mais de um filho por mulher).





Segundo avança a Bloomberg, Elon Musk - o homem mais rico do mundo - “teme que os italianos possam ser extintos, se continuarem com uma das menores taxas de natalidade do mundo”.

“Itália vai deixa de ter pessoas se essas tendências continuarem”, escreveu o fundador da Tesla, nas redes sociais alertando para “os perigos do despovoamento global”.

Segundo a mesma agência, Musk estava a responder a um tweet do investigador italiano de segurança cibernética Andrea Stroppa, depois deste ter publicado um gráfico de tendências demográficas do país, a mostrar uma queda da taxa de natalidade, que já dura há décadas.

De acordo com o instituto de estatística italiano Istat, no ano passado, o país registou a sua taxa de natalidade mais baixa de sempre (com pouco mais de um filho por mulher). Ou seja, Itália contou sete recém-nascidos e 12 mortes por mil habitantes em 2021. Apesar da maior responsável ter sido a mortalidade por Covid-19, o instituto esclareceu que a população do país caiu 20% até 2020, ou seja, menos 12 milhões de pessoas.

“A maioria das pessoas acredita que temos gente a mais no planeta. Essa é uma visão desatualizada”, afirmou Musk na Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai que decorreu em 2019. “Supondo que a IA esteja bem e que haja uma IA benevolente, o maior problema que o mundo enfrentará em 20 anos é um colapso populacional”, acrescentou na altura.