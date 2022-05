Agência Lusa alvo de novo ataque informático

A agência Lusa sofreu esta quarta-feira um ataque informático.

"A Lusa está a ser alvo de um ataque informático, o que está a causar indisponibilidade no serviço", lê-se num comunicado da agência, que está a "tentar solucionar o problema com a brevidade possível". As "entidades oficiais já foram informadas", adianta ainda.

Não é a primeira vez que a Lusa é alvo de um ataque desta natureza. No dia 14 de maio, Joaquim Carreira, o presidente do Conselho de Administração da Lusa, informou, em comunicado, que a agência estava a sofrer um ataque informático que causava "uma continuada instabilidade do serviço".