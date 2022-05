Ciclovia da Almirante Reis "desaparece" durante a noite

Ricardo Moreira, deputado municipal do Bloco de Esquerda (BE), acusou Carlos Moedas de avançar com as obras no mesmo dia em que se comprometeu com o BE de que haveria uma consulta pública para a ciclovia nesta avenida.





Depois de feitas as promessas chegou a altura de as cumprir. Começaram finalmente as obras na Avenida Almirante Reis para retirar parte da ciclovia construída quando Fernando Medina era o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML). O chefe de gabinete de Carlos Moedas escreveu no Twitter que o presidente está "a cumprir o que há muito anunciou".

António Valle afirma que Carlos Moedas ouviu vários moradores, especialistas e organizações. Mas a polémica de quem está contra e a favor da medida mantém-se e ficou ainda mais intensa com o "desaparecimento" que ocorreu na noite de quarta-feira.

No Twitter, foram vários os utilizadores que partilharam fotografias e vídeos onde se vê a colocação de alcatrão por cima da faixa verde da ciclovia, sendo que o objetivo da autarquia é repor as duas filas de trânsito para aumentar o fluxo automóvel.

A ACONTECER AGORA. O @moedas vai ficar na história como o primeiro presidente da @CamaraLisboa responsável por arrancar uma ciclovia e colocar em perigo os seus utilizadores. Bravo. pic.twitter.com/pEXGx7mLpQ — Rosa Félix (@rosamfelix) May 25, 2022

Em reunião de câmara o PCML Carlos @Moedas disse que estavam a fazer um “ensaio de trepidação do metro”. Afinal parece que estavam mesmo era a destruir a ciclovia sem dar alternativa a quem circula de bicicleta na Almirante Reis. https://t.co/YjZ4iZc2pC — Paulo Muacho (@paulovmuacho) May 25, 2022

Moedas à 3ª Feira "Não sou o diabo! Vamos ouvir as pessoas sobre a ciclovia da Almirante Reis!"



Moedas à 4ª Feira "Já ouvi as pessoas, bora lá pessoal, liguem a maquinaria e vamos arrancar a ciclovia!"



São os novos tempos de diálogo. — Vitor S. (@homemdasteclas) May 26, 2022

Ricardo Moreira, deputado municipal do Bloco de Esquerda (BE), acusou Carlos Moedas de avançar com as obras no mesmo dia em que se comprometeu com o BE que haveria uma consulta pública para a ciclovia nesta avenida.

#cicloviaalmirantereis no dia de reunião de câmara, minutos depois de @Moedas se ter comprometido com o Bloco que haveria uma consulta pública para a #ciclovia da Alm Reis as obras avançaram. Assim não. pic.twitter.com/y2QQcrXEKK — Ricardo Moreira (@ricardosmoreira) May 25, 2022

Em declarações à CNN Portugal, a CML afirmou que uma consulta pública não é motivo de impedimento para o começo das obras na avenida, contudo, o BE, pediu ao presidente do executivo para as obras não avançarem até ser discutida a proposta de apresentação de um projeto de alteração fundamentado.

"A ciclovia da Almirante Reis foi retirada hoje, agora, esta noite, há um troço que foi retirado, a sinalética foi retirada, foi arrancada do chão, uma zona grande na Alameda esta noite mesmo", disse Ricardo Moreira na reunião pública do executivo camarário, realizada na quarta-feira.

O bloquista afirmou estar "bastante desiludido" com Carlos Moedas, uma vez que houve o compromisso de agendar, para a próxima reunião, na segunda-feira, a proposta do BE, do Livre e da vereadora independente do Cidadãos por Lisboa (eleita pela coligação PS/Livre), que sugere que "antes de qualquer alteração na configuração do perfil da avenida" seja apresentado o projeto de alteração fundamentado para a ciclovia da Almirante Reis, abrindo "um período de recolha de contributos de não menos 30 dias".