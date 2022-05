Texugo e corso recém-nascido resgatados na Covilhã

Um texugo e um corso recém-nascido foram resgatados na terça e na quarta-feira na Covilhã pelo Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA).

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) avança que, no dia 24 de maio, "os elementos do NPA foram alertados por populares que um corso recém-nascido se encontrava a deambular sozinho na via pública, na localidade de Erada", sendo que, no seguimento de uma ação de patrulhamento, se deslocaram para o local, "onde localizaram e recolheram o espécime, que aparentava estar desnutrido e debilitado", avançam.

No dia seguinte, os elementos daquele núcleo foram novamente alertados mas, desta vez, para a presença de um "texugo-europeu se encontrava junto a uma zona residencial, na localidade de Teixoso". No seguimento da ação, deslocaram-se para o local, tendo aí localizado e recolhido o animal, que aparentava estar ferido e debilitado.

"Os animais foram entregues no Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CERAS) em Castelo Branco, para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação no seu habitat natural", informa a autoridade.