Novos bombardeamentos em Kharkiv matam sete pessoas

Novos bombardeamentos das tropas russas na cidade ucraniana de Kharkiv mataram pelo menos sete pessoas, informou esta quinta-feira Oleg Sinegubov, governador regional.

"Os ocupantes bombardeiam de novo o centro regional", declarou Sinegubov, através do Telegram. "Sete civis foram mortos e 17 feridos, incluindo uma criança de nove anos".

A agência AFP dá ainda caso de vários mísseis que atingiram uma zona residencial do bairro Pavlove Polé, situado a centro-norte da cidade, perto de um centro comercial que estava encerrado no momento do ataque. Também outras zonas residenciais foram atingidas, com uma grande destruição em prédios.