Efemérides de 27 de Maio

1823 Vilafrancada, nome dado ao movimento desencadeado por D. Miguel em Vila Franca de Xira há 199 anos, para abolir a Constituição Liberal de 1822 e restaurar o absolutismo com ele como Rei.

1923 O Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português, associação sem fins lucrativos e maior organização nacional da juventude, seria criado em Braga há 99 anos pelo arcebispo D. Manuel Vieira de Matos (1861-1932) e o seu colaborador próximo Avelino Gonçalves (1895-1981), destinado à formação integral de jovens, e com base no método criado internacionalmente pelo general britânico Robert Baden-Powell (1857-1941).

2011 A Amnistia Internacional foi fundada há 11 anos em Inglaterra como ONG defensora dos direitos humanos, na sequência da perseguição política do Antigo Regime português, vindo a sua secção portuguesa a surgir depois.

2015 Foram detidos há 7 anos seis dirigentes da FIFA, na Suíça, acusados de corrupção (não é de facto com ordenados altos que se põe termo à corrupção).

2019 O Governo austríaco do conservador Sebastian Kurz caiu por corrupção, há 3 anos, com a extrema-direita no Poder (a mais afectada pelo escândalo), depois de uma breve coligação entre os democratas-cristãos (mal vista por Merkel) e a extrema-direita local.

2021 O Presidente francês, Emmanuel Macron, reconheceu há 1 ano o papel da França no genocídio ruandês de 1994 após uma reunião com o Presidente do Ruanda Paul Kagame em Kigali.