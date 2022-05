James Corden grava novo videoclip de Harry Styles em três horas e com apenas 280 euros

‘Daylight’, é uma das canções do novo álbum de Harry Styles e o seu videoclip foi lançado na quinta-feira no programa televisivo ‘The Late Late Show with James Corden’.





‘Daylight’, é uma das canções do novo álbum de Harry Styles. O seu videoclip foi lançado na quinta-feira no programa televisivo ‘The Late Late Show with James Corden’ e o apresentador inglês - conhecido também pelo seu programa ‘Carpool’ onde convida artistas a darem uma volta de carro com ele ao som das suas próprias músicas - voltou a surpreender. Foi ele mesmo que produziu o vídeo do artista britânico que começou na boy band, One Direction.

A premissa era a seguinte: gravar um videoclipe em 3 horas com apenas 300 dólares, cerca de 280 euros.

Com esse objetivo, os dois percorreram as ruas de Brooklyn, em Nova Iorque, em busca do local perfeito e, sobretudo, gratuito, onde pudessem filmar. “Achei que seria mais fácil, Harry, tenho que ser honesto – pensei que a tua cara iria abrir muitas portas”, afirma James a Harry depois de algumas rejeições, no vídeo do making of, publicado no Youtube.

Contudo, a dupla de amigos acabou por conseguir que um grupo de quatro jovens raparigas aceitasse “emprestar” o seu apartamento como cenário.

O resultado final conta com filmagens na banheira, imitações de Mick Jagger, e com a participação do entregador de pizzas que foi convidado a participar. No final, vê-se uma grande cena de festa, com alguns amigos das moradoras e Harry Styles comendo pizza enquanto o artista segura um balão em forma de zebra.