Quatro cães morrerem após terem sido trancados no carro pela dona

Tesia White, uma mulher de 25 anos, foi detida na quinta-feira, nos EUA, por ser acusada de maus tratos a animais. Segundo diz a Associated Press, terá deixado quatro cães trancados no carro, sem janelas abertas, enquando almoçava com o seu namorado num restaurante da Flórida. Todos os animais morreram.

Segundo dizem as autoridades norte-americanas, a jovem, natual de Missouri, terá deixado um Goldendoodle, de 4 anos, um Bozer, de 2 anos, e dois cachorros Goldendoodle com 12 semanas, no seu carro. “Eu não devia ter permissão para ter um cão”, disse White, de acordo com o relatório da polícia.“Não posso acreditar que deixei isto acontecer.”

A dona dos animais, diz ainda a mesma agência de notícias, terá ido ao carro uma vez durante a refeição. Uma hora depois, encontrou todos os cães sem vida.

Esta manhã, a detida encontrava-se na cadeia do condado de Volusia.