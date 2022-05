Colisão seguida de despiste provoca um morto e cinco feridos

A vítima mortal estava na esplanada do café.





Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma ambulância, seguida do despiste de uma das viaturas para a esplanada de um café, em Celorico da Beira, na Guarda, provocou esta sexta-feira uma morte e cinco feridos.

O acidade ocorreu por volta das 17h34 na Estrada Nacional (EN) 17. "Foi uma colisão entre uma viatura ligeira de passageiros e uma ambulância do corpo de bombeiros de Gouveia que vinha para a Guarda com um doente. Foi uma colisão seguida de atropelamento de duas pessoas que se encontravam na esplanada de um café [situado à beira da estrada]", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

A vítima mortal estava na esplanada do café, explicou a mesma fonte, assim como um ferido grave. Os quatro feridos ligeiros são dois bombeiros, o doente que estava a ser transportado na ambulância e um ocupante do veículo ligeiro.