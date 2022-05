Ricardo Bastos distinguido como “Estrela em Ascensão” em congresso em Toronto

O CEO do Grupo dreamMedia, Ricardo Bastos, foi distinguido com o prémio Rising Star (“Estrela em Ascensão”), no congresso mundial da World Out-of-Home Organization (WOO), que decorreu em Toronto, no Canadá, entre os dias 25 e 27 de maio.

O prémio foi entregue por Tom Goddard, presidente da WOO, que representa a Federação Mundial do Outdoor.

“A dreamMedia transformou o mercado do OOH em Portugal. A transformação digital por nós promovida tem sido tão acelerada que obrigou os maiores players do setor a reestruturar as suas operações para conseguirem acompanhar o movimento dinamizado pela dreamMedia”, afirma Ricardo Bastos, acrescentando que o prémio “vem reconhecer todo este esforço de valorização do mercado numa ótica construtiva e de valorização”.

A dreamMedia, continua o CEO, “tem vindo a empenhar esforços na credibilização e notoriedade da indústria Out-of-Home e, com sucesso, tem vindo a colmatar um atraso de cerca de sete anos que Portugal registava face à média europeia. Hoje, o nosso país começa a apresentar níveis de evolução mais idênticos às médias internacionais, e isto é apenas o começo de um novo futuro”

Em comunicado, a empresa sublinha que “o prémio é um marco importante para o Grupo dreamMedia e para a carreira de Ricardo Bastos, reconhecendo o esforço de 18 anos para transformar a indústria do Out-of-Home (OOH) em Portugal, e que originou uma mudança de paradigma no país, com o lançamento da primeira e única rede nacional de outdoors digitais, e a liderança do mercado a mudar de mãos para uma empresa portuguesa”.