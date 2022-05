28 de maio 2022 às 18:37

Em direto: Luís Montenegro é o novo líder do PSD. “O dia de hoje vai ficar marcado como o princípio do fim da hegemonia do PS"

Luís Montenegro venceu com folgada margem as eleições diretas do PSD, com 72.47% dos votos, e é o novo presidente dos sociais-democratas. Jorge Moreira da Silva assumiu a derrota, após falhar a vitória em todas as distritais, e recusou qualquer lugar na nova direção do partido. Mas admitiu nova candidatura no futuro.