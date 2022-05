Mais de metade dos portugueses contra fim do uso obrigatório de máscaras

Mais de metade dos portugueses não terá ficado satisfeita com a decisão do Governo de levantar a obrigatoriedade do uso de máscaras, à exceção de nos serviços de saúde e nos transportes públicos.

Segundo uma sondagem da Aximage, realizada na semana passada e publicada hoje no JN, no DN e na TSF, 55% preferia que a utilização de máscara, como medida de proteção à covid-19, continuasse obrigatória, 37% concorda com a decisão do Governo de levantar a restrição e 8% dos inquiridos não manifestaram opinião.

É na região Norte que mais pessoas se manifestaram contra, no entanto na Área Metropolitana do Porto são mais as pessoas que concordam com alívio das máscaras, do que as discordam.

Em relação às faixas etárias, são os mais velhos, aqueles que mais se manifestam contra o fim das máscaras.

Mais de 40% dos inquiridos garante que continua a usar sempre máscara, 32% refere fazê-lo em determinadas situações, enquanto 22% nunca a colocam nos espaços onde já não é obrigatória.

No geral, segundo a sondagem, os portugueses parecem estar satisfeitos com a resposta do Governo à pandemia, 49% consideram que o país tem estado "bem" e "muito bem", 34% respondem "nem bem nem mal" e 15% "mal ou muito mal".