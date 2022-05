Terminou julgamento de Johhny Depp e Amber Heard

Passadas mais de 100 horas e um mês de audiências, chegou finalmente ao fim o julgamento em que Johnny Depp e Amber Heard se acusam mutuamente de difamação e violência doméstica.

Foram ouvidas na passada sexta-feira, dia 27 de maio, no tribunal de Fairtax, no estado norte americano da Virgínia, as declarações finais do ex-casal, que se casou em 2015, num julgamento que durou 23 dias e foi transmitido em direto e visto milhares de vezes através das redes sociais.

Tanto Amber Heard como Johnny Depp terão tido duas horas para se defender, assim como tempo exra para refutações, avança o jornal "Público".

Camille Vasquez, advogada do homem que dá vida a Jack Sparrow, afirmou: "Pedimos que devolvam a vida de Depp", pedindo ainda aos jurados paera responsibilizarem Heard pelas suas "mentiras".

Para Vasquez, a verdadeira personalidade da atriz é demonstrada através dos áudios reproduzidos e utilizados por Johnny Depp como prova dos abusos e considera que havia "um abusador" na sala do tribunal e que não era "o Sr. Depp".

O advogado de Amber Heard, Benjamin Rottenborn, aproveitou a deixa da advogada de Depp e respondeu às alegações de que a atriz tinha mentido em tribunal: "Se não tirou fotografias, não aconteceu. Se tirou fotografias, são falsas. Se não disse aos amigos, eles estão a mentir. Se disse aos amigos, eles são parte do embuste", rematou.

Para o profissional, a descredibilização da vítima, neste caso Amber Heard, pode revelar-se ""perigosa" para todas as vítimas de violência doméstica que estam a acompanhar o caso.

O processo de deliberações vai arrancar na próxima terça-feira, dia 31, mais ainda não se sabe se o veridicto será dado nesse dia.