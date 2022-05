As 4 escolas portuguesas entre as melhores do mundo

O pódio das melhores escolas de gestão do mundo é ocupado pela HEC Paris, com campus em França e Qatar. Mas entre as 50 melhores, segundo o Financial Times, Portugal tem quatro: Nova SBE, Católica Lisbon, FEP | PBS e ISEG. Nova SBE é a faculdade portuguesa melhor classificada, enquanto o ISEG integra a lista pela primeira vez.





22.º Nova SBE

Nesta edição de 2022, a Nova School of Business & Economics (Nova SBE) volta a estar presente neste ranking e conta com uma subida de 22 posições, quer no ranking geral de escolas, onde se destaca como a escola portuguesa mais bem classificada, assim como nos rankings específicos para os Programas Abertos e Programas Customizados. Assim, a Nova SBE ocupa um honroso 22.º lugar, estando em primeiro entre as escolas portuguesas. «Desde que estabelecemos o desígnio de criar em Portugal uma escola de negócios global, assumimos uma estratégia ambiciosa de afirmação nos rankings do Financial Times – o gold standard do reconhecimento internacional», diz Daniel Traça, dean da Nova SBE, acrescentando que «os resultados de hoje, como os de outros rankings do FT, demonstram que a ambição global de uma escola pública em Portugal é possível, e que a estratégia que seguimos é a apropriada. Estamos seguros que este caminho nos levará ainda mais longe nos próximos anos».

Tanto na avaliação global de escolas de formação de executivos, como na apreciação dos Programas Abertos, a Nova SBE destaca-se como a escola número 1 em Portugal. No ranking dedicado aos Programas Abertos, alcança o top 20 mundial, subindo 27 lugares face ao ranking anterior. Entre os indicadores avaliados, destacam-se o de Participantes Internacionais, em que a Nova SBE ocupa a 7ª posição mundial e o das Metodologias de Ensino, na 14ª posição.

27.º Católica Lisbon

A Católica-Lisbon aparece neste ranking como sendo a escola com a maior subida de posição em todo o mundo na Formação de Executivos, subindo 23 posições para se tornar a 27ª melhor escola de negócios do mundo.

O FT destaca então a Católica-Lisbon com um ‘Giant Leap in Executive education rankings’, sendo a escola do mundo com a maior melhoria combinada tanto em Programas abertos como em Programas Customizados. E é ainda reconhecida com a maior subida do mundo em Open Enrollment Programs.

Nos programas customizados, a escola subiu 20 lugares para se tornar a 19ª melhor Business School do mundo e a 12ª melhor da Europa, posição nunca antes atingida por uma Escola Portuguesa.

«Este reconhecimento do Financial Times à Católica-Lisbon como a escola com a maior melhoria do mundo em formação executiva, é fruto da qualidade dos nossos professores e do sucesso da nossa equipa na atualização e customização dos programas, proporcionando uma extraordinária experiência de aprendizagem aos nosso participantes e valor para as empresas. Continuaremos o nosso trabalho de servir as empresas e o gestores, reforçando a nossa posição como uma das melhores Escolas de Negócios do Mundo», defende Filipe Santos, dean da Católica-Lisbon.

40.º Porto Business School

A Porto Business School (PBS) subiu várias posições, consolidando a sua presença no top 50: está em 40.º lugar, logo seguida do estreante ISEG. Nos rankings que avaliam os programas abertos e programas customizados, a escola da Invicta consegue os 53.º e 48º lugares, tendo subido 22 e dez posições, respetivamente. O parâmetro “Crescimento” foi o que lhe conferiu a melhor avaliação, tendo conseguido o 11.ª lugar, a nível mundial.

Entre os critérios em que a escola atingiu uma melhor pontuação, destacam-se, por exemplo, o crescimento da atividade, design do programa, escolas parceiras e a utilização futura das competências obtidas.

«É um orgulho consolidar a nossa posição no ranking do Financial Times, somando resultados positivos que contribuem para posicionar Portugal como uma referência mundial na área da formação executiva. Sabemos que existem sempre novos desafios a alcançar e que cada ano nos presenteia com cada vez mais estímulos e motivação. Continuaremos, por isso sempre a inovar, com programas de excelência dando resposta às necessidades, também elas em mudança contínua, dos indivíduos e das empresas», destaca Ramon O’Callaghan, dean da Porto Business School.

41.º ISEG

O ISEG – Lisbon School of Economics and Management celebra este ano o seu 111.º aniversário e, para comemorar ainda mais esta data festiva, juntou-se ao leque de quatro escolas de gestão portuguesas distinguidas entre as 50 melhores do mundo em Executive Education pelo Financial Times. Para o ISEG não há dúvidas que este é um resultado que «reflete um investimento crescente na formação de gestores, o que será fator decisivo para a competitividade da economia portuguesa».

A tabela do FT destaca o mestrado do ISEG por proporcionar o quinto aumento salarial mais elevado em todo o mundo (+77%) e a oitava melhor relação custo-benefício, permitindo aos estudantes uma rápida recuperação do investimento académico. Mais rápida, inclusive, que os graduados da HEC Paris.

«No dia em que celebramos 111 anos, temos esta excelente notícia. Mais um número 1 para o ISEG com a entrada nos rankings de Executive Education do Financial Times – mais notável ainda é o reconhecimento duplo: quer da nossa formação à medida das empresas, quer dos programas abertos a quem se candidata de forma autónoma. Estou orgulhosa deste reconhecimento da nossa formação executiva, que é particularmente arrojada, no Top 50 de todo o mundo», afirma Clara Raposo, dean do ISEG.