Marido de Nancy Pelosi detido na Califórnia por suspeitas de conduzir alcoolizado

Paul Pelosi, o marido de Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América (EUA), foi detido na noite de sábado por alegadamente ter conduzido sob inflência de alcóol, na Califórnia.

O Porsche de Pelosi terá estado envolvido numa colisão com um outro veículo, no condado de Napa, diz a CNN. Não houve feridos a registar e o outro condutor não foi detido.

O homem, de 82 anos, foi acusado de duas contraordenações, com uma fiança de 5 mil dólares (cerca de 4.600 euros), tendo sido libertado no domingo de manhã.

O carro de Pelosi terá sido atingido pelo Jeep do outro condutor, de 48 anos. Um condutor, na Califórnia, não pode conduzir com um nível de álcool no sangue superior a 0,008%. Não é sabido, contudo, qua era o valor do marido de Nancy Pelosi no momento em que foi detido.