Recuperados 21 corpos das pessoas que iam a bordo do avião que caiu no Nepal

O Exército nepalês informou esta segunda-feira que 21 corpos de pessoas que viajavam num avião, que caiu no domingo nos Himalaias, Nepal, já foram encontrados. Apenas um continua desaparecido.

"Vinte e um corpos foram recuperados e as equipas estão a procurar pelo último", disse Narayan Silawall, porta-voz do Exército nepalês, à agência France-Presse, um dia depois do acidante.

Recorde-se que o avião, que tinha 22 pessoas a bordo, fazia um voo de 15 minutos numa rota turística, quando foi dado como desaparecido entre Pokhara e Jomsom, na zona montanhosa do Nepal.