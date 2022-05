Portugal é o país da UE e o segundo do mundo com maior número de novos casos diários de covid-19

Portugal continua a ser o país da União Europeia e o segundo do mundo com mais novos casos de infeções por covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, de acordo com o site estatístico Our World in Data.

A média diária de novos casos subiu de 2.290 por milhão de habitantes na semana passada para 2.850 esta segunda-feira, seguindo-se Espanha, com 449, Grécia, com 351, Alemanha, com 338, e Itália, com 334.

A nível mundial o Taiwan é o país com a maior média de novos casos diários (3.420), seguindo-se Portugal, Singapura (1.460), Austrália (1.440), Nova Zelândia (1.360) e Panamá (727).

Relativamente às mortes diárias atribuídas à covid-19, Portugal tem também a maior da União Europeia (3,19), aumentando apenas em 0,02 o indicador em relação à semana passada. De seguida encontra-se a Finlândia, com 2,99, a Espanha com 2,15, a Irlanda com 1,72 e a Grécia com 1,56.

No que toca a territórios e países com mais de um milhão de habitantes, Taiwan tem a maior média diária de novas mortes atribuídas à covid-19 (3,95), seguida de Portugal, Finlândia, Nova Zelândia e Espanha.

A média de novos casos por milhão de habitante na União Europeia é atualmente de 269,51 e a de novas mortes diárias de 0,91, ambos valores inferiores aos da semana passada.

A nível mundial, o número de novos casos diários por milhão de habitante está em 62 e a de novas mortes diárias em 0,19, também valores inferiores aos que foram reportados anteriormente.