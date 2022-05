Gasolina vendida mais barata que preço eficiente

“Para a semana de 30 de maio a 5 de junho, o preço eficiente antes de impostos é de 1,232 euros por litro para a gasolina 95 simples e de 1,186 euros por litro para o gasóleo simples”. No entanto, depois dos impostos, esse preço eficiente fica nos 2,090 euros por litro e nos 1,875 euros por litro, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, respetivamente.

Esta é uma das principais conclusões do Relatório Semanal de Supervisão dos Preços de Venda ao Público para a semana de 30 de maio a 5 de junho, publicado esta segunda-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). A ERSE informa ainda que, relativamente à semana anterior, “verificou-se que a média dos Preços de Venda ao Público [PVP] anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve 2,2 cêntimos por litro abaixo do Preço Eficiente no caso da gasolina 95 simples e 0,5 cêntimos por litro, acima no caso do gasóleo simples”.

Já em termos percentuais, a gasolina 95 simples foi anunciada nos pórticos 1% abaixo do Preço Eficiente e o gasóleo simples 0,3% acima, diz ainda a ERSE.

E acrescenta que “no que respeita aos preços com descontos, publicados pela DGEG, a gasolina 95 simples apresentou um desvio de -3,6% face ao preço eficiente e o gasóleo simples -4,2%. “Em termos absolutos, estas estimativas situam-se, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, 7,5 cêntimos por litro e 7,6 cêntimos por litro abaixo dos Preços Eficientes, respetivamente”.

Recorde-se que todas as segundas-feiras a ERSE vai divulgar o “preço eficiente” de cada combustível, o que é o preço resultante das contas feitas a toda a cadeia de custos, desde a cotação nos mercados internacionais ao custos do retalho, passando, por exemplo, pelo custo de fretar um petroleiro.