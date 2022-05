Humberto Delgado considerado como o pior aeroporto do mundo

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, está em último lugar no ranking mundial, feito pelo site alemão AirHelp, que avaliou 132 aeroportos. O Sá Carneiro, no Porto, também está na lista dos dez piores.





Portugal não é visto da melhor forma pelos passageiros aéreos. O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é considerado o pior do mundo entre os 132 aeroportos avaliados pelo site alemão AirHelp.

Dos 10 ‘pontos’ possíveis, o aeroporto da capital portuguesa obteve uma avaliação geral de 5.76 pontos, através de uma análise que teve em consideração os atrasos nas partidas e chegadas, qualidade do serviço, e comida e lojas disponíveis.

Na cidade invicta, a opinião sobre o aeroporto Sá Carneiro é mais positiva, no entanto não se sobressai entre as infraestruturas avaliadas no ranking mundial. Foi escolhido como o oitavo pior do mundo, com uma pontuação geral de 6.46.

Para além dos aeroportos portugueses, entre as dez piores infraestruturas deste género no mundo, a AirHelp informa que oito delas se situam no continente europeu: Lisboa, Eindhoven, Bucareste, Malta, Manchester, Paris, Porto e Londres.

Já os que se destacam pela sua excelência são o Hamad International Airport, em Doha, no Qatar, ao ser escolhido como o melhor do mundo, com uma pontuação geral de 8.39 em 10.

De seguida na lista está o Tokyo International Airport, em Tóquio, no Japão (com 8.38 pontos) e, a fechar o Top 3, o Athens International Airport, em Atenas, na Grécia (também com 8.38).

Veja aqui a lista completa dos melhores e dos piores aeroportos do mundo:

Os que satisfazem mais passageiros são:

Hamad International Airport (Doha, Qatar)

Tokyo International Airport (Tóquio, Japão)

Athens International Airport (Atenas, Grécia)

Afonso Pena International Airport (Curitiba, Brasil)

Gdańsk Lech Wałęsa Airport (Gdańsk, Polónia)

Moscow Sheremetyevo International Airport (Moscovo, Rússia)

Singapore Changi Airport (Singapura, Singapura)

Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport (Hyderabad, Índia)

Tenerife North Airport (Tenerife, Espanha)

Viracopos/Campinas International Airport (Campinas, Brasil)

Os que recebem as piores críticas são:

Lisbon Portela Airport (Lisboa, Portugal)

Kuwait International Airport (Kuwait, Kuwait)

Eindhoven Airport (Eindhoven, Países Baixos)

Henri Coandă International Airport (Bucareste, Roménia)

Malta International Airport (Malta, Malta)

Manchester Airport (Manchester, Reino Unido)

Paris Orly Airport (Paris, França)

Porto Airport (Porto, Portugal)

Billy Bishop Toronto City Airport (Toronto, Canadá)

London Gatwick Airport (Londres, Reino Unido)