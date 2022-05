Efemérides de 31 de Maio (2022)

1232 Canonização de Santo António de Lisboa (1191-1231), na Itália e outras partes do mundo conhecido como Stº António de Pádua (por ter decidido aí viver), há 790 anos, menos de um depois da sua morte – caso extraordinário, tendo em conta que não tinha lobbies como certos santos modernos.

1859 O Big Ben começou a marcar o tempo em Londres, junto ao Parlamento inglês, há 163 anos.

1926 O então Presidente da República Portuguesa Bernardino Machado (1851-1944, em funções entre 1916 e 26) depois de 72 horas de resistência ao Golpe de Estado, renunciou ao cargo, entregando os poderes ao almirante Mendes Cabeçadas.

1969 A Convenção da Acção Socialista Portuguesa, no Porto, foi há 53 anos.

1976 A Indonésia completou há 46 anos a invasão e tomada da então colónia portuguesa de Timor-Leste, mantendo a ocupação até à independência do território, em 2002.

1988 A Assembleia da República, seguramente pressionada pelo facto consumado da TSF, aprovou há 34 anos (Governo de Cavaco Silva) a Lei da Rádio, para a liberalização do sector a seguir às nacionalizações do 25 de Abril.

1991 O Acordo de Bicesse, para a Paz em Angola, promovido por Durão Barroso (então MNE de Cavaco), foi assinado há 31 anos entre o governo do MPLA, no Poder, e a UNITA, embora a Guerra tivesse continuado em Angola até 2002.

2005 O antigo diretor do FBI Mark Felt (1913-2008) revelou há 17 anos, já muito doente, ter sido a fonte secreta (Garganta Funda) dos jornalistas do Washington Post, durante a investigação do caso Watergate, confirmando suspeitas de Nixon que levaram a medidas de represália contra ele.

2007 O então primeiro-ministro, José Sócrates, anunciou há 15 anos um programa para garantir a meio milhão de pessoas – estudantes, professores e trabalhadores em formação – o acesso a preços reduzidos a um computador e à Internet de banda larga.

2008 Manuela Ferreira Leite tornou-se há 14 anos a primeira mulher a presidir ao impaciente PSD, em 35 de história do partido, ao ganhar as eleições directas antecipadas, sucedendo no cargo a Luís Filipe Menezes, e antecedendo Passos Coelho.

2010 Israel atacou há 12 anos navios turcos de ajuda humanitária para Gaza, matando ativistas internacionais.

2014 António José Seguro, ao abrir há 8 anos a Comissão Nacional do PS, no Vimeiro, propôs a realização de eleições primárias, abertas a simpatizantes, para a escolha do candidato socialista a primeiro-ministro nas quais acabaria derrotado por António Costa.

2021 O Partido Comunista da China anunciou há 1 ano que permitirá que casais tenham três filhos, na sua habitual intromissão na vida íntima das pessoas e num esforço para aumentar as taxas de natalidade em queda.