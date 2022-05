Morreu um dos homens atingidos a tiro no fim-de-semana em Paredes

Morreu na madrugada desta terça-feira um dos homens baleados num bar em Paredes durante o fim de semana. A vítima encontrava-se com um amigo, que também foi baleado e ainda se encontra internado.

A vítima, com 26 anos e residente no Bairro do Falcão, no Porto, foi encontrada por clientes de um bar pelas 6h30 de domingo, caída no chão da casa de banho, com um ferimento de bala na cabeça e em paragem cardiorrespiratória.

Quando os Bombeiros Voluntários de Baltar chegaram ao local encontraram o segundo ferido, de 25 anos, residente em Rio Tinto, Gondomar, também atingido a tiro e caído no chão mas no exterior do bar Praxe, junto a uma floreira.