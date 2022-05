Ruby Barker, da série "Bridgerton", já teve alta hospitalar

A artista deixou um obrigado a todos os atores com quem contracenou na série que passa na Netflix, em especial a Claudia Jessie, que interpreta Eloise Bridgerton.





Ruby Barker, que entra na série "Bridgerton", já teve alta hospitalar, sem especificar o que motivou o seu internamento.

A notícia foi dada pela atriz, através de uma publicação no Instagram. "Fizeram com que me sentisse tão feliz e viva. Mal posso esperar pelo futuro. Estou bem. Estou inserida num ambiente incrível, a tirar algum tempo para mim para relaxar e respirar", disse Barker.

"Ela disse-me para olhar para o outro lado da moeda. Podia estar escura de um lado, mas que se eu virasse iria estar brilhante no outro. É treinar a tua mente para encontrar a graça - para encontrar a luz, o otimismo. É algo muito difícil de fazer, mas se te praticares a fazer isso, consegues", contou.