Homem de 22 anos detido por tentativa de homicídio

Factos ocorreram em junho do ano passado, no Porto.





Um homem de 22 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) , através da Diretoria do Norte, na sequência de um mandado de detenção pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

De acordo com um comunicado esta terça-feira divulgado pela autoridade, os factos ocorreram a 26 de junho do ano passado, na cidade do Porto, "em retaliação por um desentendimento ocorrido dias antes entre a vítima e o ora detido".

O arguido e um amigo, que já foi detido no dia 1 de abril por participação nestes factos, "surpreenderam a vítima, altura em que foram efetuados disparos de arma de fogo que a atingiram num membro inferior", lê-se na mesma nota.

O agora detido, com antecedentes criminais pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes, vai ser presente ao primeiro interrogatório judicial para aplicação das devidas medidas de coação.