Criança de 9 anos sobrevive após ser atacada por puma

Uma criança, de nove anos, foi este fim de semana atacada por um puma enquanto caminhava por um trilho com dois amigos, num acampamento perto de Frutiland, em Washington, nos EUA.

A menina, segundo diz a Associated Press, tentou defender-se do ataque enquanto as outras duas crianças fugiram para procurar ajuda. Acabou por ser encontrada coberta de sangue e foi transportada para um hospital, onde se encontra a recuperar dos ferimentos. O animal foi abatido no local.

Os ataques com pumas são raros, diz Staci Lehman, porta-voz do Serviço de Pesca e Vida Selvagem, e explicou que "a menina não fez nada de errado". Nos últimos 100 anos, em Washington, foram registadas duas mortes com ataques de pumas.

Se o puma atacar "defenda-se o máximo possível e tente ficar de pé", não lhe "vire as costas", "não tire os olhos do animal" e "não corra", aconselhou.