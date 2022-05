Luís Montenegro torna-se líder do PSD com a maior vitória em eleições com mais do que um candidato

Segundo os resultados finais e homologados, esta terça-feira, pelo Conselho Nacional de Jurisdição (CJN), votaram no passado sábado 26.984 militantes dos 44.629 com as quotas válidas até ao mês da eleição.





Luís Montenegro foi eleito presidente do PSD com 72,48%, a maior diferença de sempre para o segundo classificado em eleições diretas no partido. Também se verificou uma abstenção de 39,53%.

Destes, 19.241 votaram em Luís Montenegro (72,48%) e 7.306 em Jorge Moreira da Silva (27,52%). Registaram-se ainda 308 votos brancos e 129 nulos.

"Com base nestes resultados, o Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, reunido no dia 31 de maio de 2022, declara eleito presidente da Comissão Política Nacional do partido o companheiro Luís Filipe Montenegro Cardoso de Morais Esteves", declara a nota de homologação de resultados, citada pela agência Lusa.

De notar, em termos absolutos, que só em 2006, 2012, 2014 e 2016 houve menos militantes a votar no candidato à presidência do PSD, no entanto em todos os casos apenas havia um candidato a votos para o cargo.

Portanto, em eleições disputadas, a de sábado registou a menor participação de sempre desde que os sociais-democratas elegem o seu líder por este método (2006).

Já em termos de percentagem, só é possível fazer comparações com as duas anteriores diretas, uma vez que em 2020 foi implementado um novo regulamento que apenas permite o voto a quem tem quotas válidas no mês da eleição (e não a todos os militantes ativos, com pelo menos uma quota paga nos últimos dois anos, como anteriormente).

Nos dois casos, a abstenção situou-se nos 20%, cerca de metade da atual eleição.

Nestas eleições também se constatou a maior diferença entre o primeiro e segundo classificados em eleições diretas do PSD com mais do que um candidato - quase 45 pontos percentuais.

Em termos absolutos, Luís Montenegro conseguiu o quinto melhor resultado registado pelo vencedor nas 11 eleições diretas já realizadas entre os sociais-democratas.

O ex-líder parlamentar obteve mais votos do que Marques Mendes em 2006 (candidato único), Manuela Ferreira Leite em 2008 (numa eleição disputada com mais três candidatos), Rui Rio na segunda volta em 2020 (contra o próprio Montenegro) e, novamente, Rui Rio em 2021 (contra Paulo Rangel).

Ainda assim, Luís Filipe Menezes em 2007, Pedro Passos Coelho nas suas quatro eleições (2010, 2012, 2014 e 2016) e Rui Rio em 2018 tiveram mais votos quando venceram.

Luís Montenegro venceu em todos os distritos do país, nas duas Regiões Autónomas e também na estrutura da Europa (na de Fora da Europa registou-se um empate, mas apenas votaram 18 militantes, nove em cada um dos candidatos).

O Congresso do PSD, onde o novo líder assumirá funções plenas e que elegerá os restantes órgãos nacionais, vai acontecer nos dias 01 e 03 de julho, no Coliseu do Porto.