Homem esfaqueia os pais e barrica-se em casa até chegada da PSP

Foi detido e internado no serviço de psiquiatria do Hospital de Braga.





Um homem, de 25 anos, esfaqueou os pais, na noite de terça-feira, na casa onde vivem, em Maximinos, Braga.

Cometidas as agressões, barricou-se no interior da habitação até à chegada da polícia, que acabou por deter o homem depois de ter arrombado a porta.

O atacante foi levado para o hospital e internado no serviço de psiquiatria. Já os pais, um esfaqueado no abdómen e outro no pescoço, também ficaram na unidade de saúde, embora os seus ferimentos não sejam graves, deverão ter alta esta quarta-feira, segundo o Jornal de Notícias.

Entretanto, a PSP abriu um inquérito pelos crimes de ofensa à integridade física e violência doméstica.