Homem invade Palácio de Buckingham porque "queria ver a rainha"

Connor Attridge, um homem de 28 anos, foi detido no domingo por ter invadido o terreno do Palácio de Buckingham, ao atravessar um portão, pelo qual somente podem passar veículos autorizados.

O homem terá conseguido andar entre três a cinco metros dentro da propriedade, depois de se ter recusado a parar quando um dos trabalhadores do Palácio o abordou, escreve a revista Hello.

Attridge foi ouvido, terça-feira, no tribunal e disse ter explicado aos membros do staff o motivo da invasão à casa real britânica. "Eu queria entrar. Queria ver a Rainha", afirmou. Mas não viu: foi expulso e detido.

A defesa argumentou que Connor Attridge sofre de problemas de saúde mental e que "não tinha motivações ou desejos de fazer mais do que fez". "Isto foi, na pior das hipóteses, imprudente e, na melhor das hipóteses, uma ofensa acidental", disse o advogado.

O processo foi adiado para o final deste mês, dia 28 de junho, pela juíza Nina Templa, para obter o consentimento da procuradora-geral Suella Braverma, que é necessário em casos de invasão de uma propriedade protegida. O homem saíu em liberdade sob fiança, mas está proibido de viajar para Londres, a menos que seja para ir a tribunal.

O episódio acontece dias antes das celebrações do Jubileu de Platina - 70 anos de reinado - da Rainha Isabel II, com o cortejo a decorrer no próximo domingo.