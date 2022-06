Após rumores de traição, Billie Eilish e Matthew Vorce terminam namoro

Depois de quase um ano juntos, Matthew Vorce anunciou esta terça-feira que está separado de Billie Eilish.

A notícia foi dada pelo mesmo, através do Instagram."Ninguém traiu ninguém. As relações acabam. É simples. Criar rumores e mentir na Internet é perigoso", disse, fazendo referência aos comentários e rumores que andavam a pairar entre os fãs sobre uma alegada traição.

Billie Eilish, até ao momento, não comentou a separação.

O ator chamou ainda a atenção a todos os 'haters' que encheram a caixa de comentários nas suas publicações na mesma rede social, com o intuito de espalhar rumores acusatórios. "O facto de que milhares de pessoas retiram tempo do seu dia para vir escrever as coisas mais hediondas sobre alguém que nunca irão conhecer é das coisas mais cobardes que alguém pode fazer." E remata: Vive a tua vida".