BdP. Dívida pública atinge valor recorde

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou três mil milhões de euros em abril para o valor recorde de 279 mil milhões de euros, informou hoje o Banco de Portugal (BdP). Por outro lado, registou-se uma amortização parcial de empréstimos do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF), em 500 milhões de euros.

Os depósitos das administrações públicas aumentaram 900 milhões de euros, pelo que, deduzida desses depósitos, a dívida pública subiu 2100 milhões de euros, para 255900 milhões de euros.

No primeiro trimestre, a dívida pública na ótica de Maastricht tinha recuado para 127% do Produto Interno Bruto (PIB), menos 0,4 pontos percentuais face ao final do trimestre anterior, segundo avançou o BdP no passado dia 2 de maio. Em março de 2022, a dívida pública totalizava 276 mil milhões de euros, mais 1200 milhões de euros do que em fevereiro.

Recorde-se que a próxima atualização das estatísticas da dívida pública do Banco de Portugal será divulgada em 1 de julho.