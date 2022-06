Sismo atinge China e provoca pelo menos um morto

Um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter, que atingiu esta quarta-feira a província de Sichuan, na China, matou pelo menos uma pessoa e deixou outras seis feridas.

Foram encontrados, até agora, "um morto, uma pessoa gravemente ferida e cinco pessoas com ferimentos ligeiros", disse a televisão estatal CCTV. O terramoto atingiu a vila de Lushan, a capital da província, pelas 17h00 locais (10h00, em Lisboa), reportou ainda o Centro de Rede Sísmica da China (CENC).

O primeiro abalo foi sentido pela população três minutos depois de uma réplica de magnitude 4,5, afetando a vila vizinha de Baoxing.

Vários edifícios ficaram danificados.

