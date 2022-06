Já há mais de 500 casos de Monkeypox no mundo e Portugal é o segundo país com mais casos

País com mais infetados é Espanha.





O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) confirmou que já foram confirmados 557 casos de infeção pelo vírus Monkeypox, no mundo. Destes, 321 foram registados na Europa e 119 em Portugal.

De acordo com o ECDC, os casos foram registados em Portugal, Espanha, Países Baixos, Alemanha, França, Bélgica, República Checa, Reino Unido, Suíça, Finlândia, Malta, Eslovénia, Canadá, Austrália, Estados Unidos da América, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Israel, Tailândia e México, e Espanha era, à data do comunicado, o país com mais casos.

Os dados dizem respeito a dados já desatualizados, quando Espanha tinha 120 casos ativos e Portugal 96, contudo, na terça-feira o número de casos foi atualizado para 100 e hoje para 119.

Relativamente aos infetados, a autoridade afirma que a "maioria" são "homens jovens", nomeadamente homens que mantêm relações sexuais com outros homens.

“Não houve mortes. A apresentação clínica é geralmente descrita como leve, com a maioria dos casos apresentando lesões na genitália ou área perigenital, indicando que a transmissão provavelmente ocorreu por contato físico próximo durante as atividades sexuais”, explica ainda a ECDC.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) aconelha os "indivíduos que apresentem erupção cutânea, lesões ulcerativas, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço", a procurar aconselhamento clínico, adiantando que, devem "cobrir as lesões cutâneas" na altura de se dirigir a uma unidade de saúde.

Quem tem sintomas suspeitos deve abster-se de contacto físico direto com outras pessoas e de partilhar "vestuário, toalhas, lençóis e objetos pessoais enquanto estiverem presentes as lesões cutâneas, em qualquer estádio, ou outros sintomas".