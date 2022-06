Pica-pau bebé fica preso num ninho plantado... no cabelo de uma mulher

A jovem Brittany Bronson ficou com um pica-pau bebé aterrado em cima da sua cabeça, depois de a ave ter confundido o cabelo da norte-americana com um ninho.





Esta história é um bom exemplo para quando devíamos seguir os conselhos das nossas mães. A jovem Brittany Bronson ficou com um pica-pau bebé aterrado em cima da sua cabeça, depois de a ave ter confundido o cabelo da norte-americana com um ninho.

"A minha mãe costumava fazer a piada quando eu era criança: 'Tens de ir escovar o cabelo. Parece um ninho de pássaros'", disse Brittany à CNN.

O insólito foi filmado e chegou à rede social TikTok, onde já tem milhões de visualizações.

Segundo a CNN, Brittany deslocou-se ao exterior da sua casa na Carolina do Norte e percebeu que o barulho estranho que tinha ouvido teria sido do pica-pau bebé que bateu contra uma janela.

"Ele olhou para mim ... e depois saltou-me para cima da cabeça", contou a jovem, que tentou cobrir os olhos e a cara, antes que algo pior pudesse acontecer.

Para tirar a pequena ave da cabeça, Brittany moveu-se para a porta de entrada de casa para pedir ajuda ao irmão, que, com toda a calma, conseguiu desembaraçar os pés do animal do cabelo, enquanto a jovem permaneceu calma, para espanto dos internautas no TikTok.

Na manhã seguinte, o pássaro ainda saltou para o colo de Brittany, que o levou num portador de animais para um local de acolhimento animal, onde terá ficado, uma vez que é muito jovem para se alimentar sozinho e o paradeiro dos pais é desconhecido.