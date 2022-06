Começam hoje os festejos de 70 anos de reinado

Um evento que termina com a aparição da família real na varanda do palácio para cumprimentar a multidão e assistir a um sobrevoo de aeronaves militares.





70 anos de reinado não é para todos mas Isabel II do Reino Unido conseguiu-o e os festejos começam esta quinta-feira. São quatro dias de festa, que contam com desfiles, um espetáculo pop, piqueniques e feiras gastronómicas de bairro.

Hoje, mais de 1200 soldados da guarda real vão desfilar numa área central de Londres, perto do Palácio de Buckingham, no tradicional Trooping the Colour que costuma comemorar o aniversário oficial da rainha todos os anos (menos nos últimos dois devido à pandemia).

Este é um evento que termina com a aparição da família real na varanda do palácio para cumprimentar a multidão e assistir a um sobrevoo de aeronaves militares.