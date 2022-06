Mais um power couple que chega ao fim? Shakira terá apanhado Piqué a traí-la

"Shakira apanhou-o com outra e vão separar-se", disse uma jornalista espanhola do El Periodico.





Está a chocar os fãs: Shakira e Gerard Piqué estão alegadamente separados. A notícia é avançada pela imprensa espanhola após as jornalistas Laura Fa e Lorena Vásquez, autoras do podcast "Mamarazzis", do jornal El Periodico, terem revelado que a cantora apanhou o marido com outra mulher.

"Shakira apanhou-o com outra e vão separar-se", disse Laura Fa. "As coisas são assim. Isto aconteceu. Por isso é que há distanciamento. Talvez isto não resulte em nada, mas [a traição] aconteceu". O jogador do Barcelona voltou a viver sozinho, assegura o jornal espanhol.

O jogador, de 35 anos terá sido visto com o seu companheiro de equipa Riqui Puig, nas discotecas Bling Bling e Patron, da zona alta da cidade, "acompanhado de outras mulheres", dizem ainda as duas jornalistas. Os colegas da equipa terão estranhado as saídas até as "duas e três da manhã", visto que tinham treinos no dia seguinte, afirmou Laura Fa.

Já Lorena Vázquez adiantou que Piqué se envolveu com "uma jovem loira de 20 anos", que estuda e trabalha, como "anfitriã de eventos”.

Shakira e Gerard Piqué conheceram-se em 2010, no Mundial de Futebol da África do Sul. Nessa altura, a cantora namorava com Antonio de la Rúa, filho do Presidente da Argentina. Foi apenas no ano seguinte que Piqué e Shakira começaram a namorar. A cantora e o futebolista têm dois filhos: Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.

Ambos tinham o hábito de partilhar fotos nas suas redes sociais, mas desde março que isso mudou. E as teorias entre os fãs começaram: a nova música de Shakira - a “Te felicito” - pode ser dirigida ao jogador, pois a letra refere uma possível traição, dizem alguns fãs.