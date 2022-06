Ex-jogador da NFL encontrado morto em casa aos 38 anos

O antigo jogador dos Dallas Cowboys Marion Barber III foi encontrado morto no seu apartamento pela polícia de Frisco, no Texas, que se deslocou ali devido a “preocupação com o bem-estar” do atleta, segundo a imprensa internacional.

A causa da morte não foi divulgada.

A equipa dos Dallas Cowboys, que o jogador representou entre 2005 e 2011, já reagiu. "Estamos de coração partido. Era um jogador da velha escola, obstinado, que corria com vontade de concretizar todos os 'touchdowns'. Ele tinha paixão pelo jogo e amava os seus treinadores e companheiros de equipa. Os nossos corações estão com a família e amigos de Marion neste momento difícil", lê-se num comunicado.

Após o final da sua carreira na NFL, em 2012 ao serviço dos Chicago Bears, Marion Barber teve vários problemas com a justiça. Foi detido mais do que uma vez e chegou a ser levado para um hospital para avaliação da sua saúde mental.