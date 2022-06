Empresários russos proibidos de entrar nas instalações do Parlamento Europeu

Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, anunciou esta quinta-feira que a instituição vai proibir a entrada imediata de empresários russos em todas as suas instalações, seja em Bruxelas ou em Estrasburgo. E deixou claro: "Continuaremos unidos e fortes contra os autocratas".

"Com efeito imediato, os representantes de empresas russas já não estão autorizados a entrar nas instalações do Parlamento Europeu", disse Roberta Metsola, através do Twitter. "Não devemos permitir-lhes [aos empresários russos] qualquer espaço para divulgar a sua propaganda e narrativas falsas e tóxicas sobre a invasão da Ucrânia."

Effective immediately, Russian company representatives are no longer allowed to enter @Europarl_EN premises.



We must not allow them any space to spread their propaganda & false, toxic narratives about the invasion of #Ukraine.



We will remain united & strong against autocrats.