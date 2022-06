Jovem de 17 anos arranca olhos a segurança de hotel

Um jovem de 17 anos foi condenado pelo Tribunal Juvenil de Tarragona a oito anos de internamento num centro especializado por ter batido e arrancado os olhos a um segurança de um hotel em Cambrils, Espanha, a 6 de julho do ano passado. O jovem foi condenado por tentativa de homicídio, agressões e injúrias, escreve o El Mundo.

A vítima, de 62 anos, passou quase 80 dias no hospital, ficou cego e em estado vegetativo com consequência do ataque.

Quando atacou o segurança, o menor estava a sofrer um surto de esquizofrenia. Na sequência desse surto, o jovem encontrava-se a destruir o quarto de hotel onde estava hospedado com a mãe, tendo o segurança tentado acalmá-lo, o que acabou por levar a que fosse espancado com murros e pontapés.

A polícia foi chamada a intervir, acabando um dos agentes por sofrer ferimentos no nariz e no braço.

O jovem, que já tinha tido quatro episódios violentos até à data da sua detenção, está em regime terapêutico fechado no L'Hospitalet de Llobregat, em Barcelona.