Portugal regista maior número de óbitos por covid-19 em mais de 100 dias

Foram registadas 47 mortes por covid-19 esta quarta-feira, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS), segundo os dados divulgados hoje.

Este é o maior número de óbitos reportados em mais de 100 dias, aponta a DGS. Portugal já não registava um valor tão elevado desde 17 de fevereiro, dia em que foram notificadas 51 mortes causadas pelo vírus.

De acordo com os dados referentes a quarta-feira, foram diagnosticados 26.848 novos contágios.

Segundo a DGS, nos últimos dois meses, momento em que Portugal entrou na sexta vaga da pandemia, 1.455 pessoas morreram por covid-19, das quais 592 em abril e 863 em maio.

No último relatório da DGS e do Instituto Ricardo Jorge, divulgado na sexta-feira, a taxa de mortalidade em Portugal atingiu os 41 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes. Note-se que este valor é cerca do dobro do limiar de 20 mortes definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC), e ainda aparenta estar numa fase crescente.

"A mortalidade por todas as causas encontra-se acima dos valores esperados para a época do ano", indica o documento, que associou essa situação ao "aumento da mortalidade específica por covid-19".

Na ótica de Henrique Oliveira, matemático do Instituto Superior Técnico e integrante no grupo de trabalho de acompanhamento da pandemia dessa instituição, os "internamentos em enfermaria e cuidados intensivos e os óbitos vão manter-se elevados até 25 de junho", dado que o país deve ter cerca de 200 mil pessoas infetadas atualmente.