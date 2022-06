Ponte Vasco da Gama cortada na noite de terça para quarta-feira

Procedimento destina-se a verificações topográficas no âmbito dos trabalhos de substituição de quatro tirantes a decorrer na estrutura.





A Ponte Vasco da Gama vai estar cortada ao trânsito na noite de 7 para 8 de junho - de terça para quarta-feira - das 00h00 até às 6h00.

"Este procedimento destina-se a verificações topográficas no âmbito dos trabalhos de substituição de quatro tirantes, a decorrer na ponte", informa a Lusoponte em comunicado.

A alternativa sugerida é a ponte 25 de Abril, desde que cumpridas as restrições dessa travessia - nomeadamente para os transportes de matérias perigosas, permitidos unicamente entre as 02h00 e as 05h00.

A Lusoponte ainda agradece a compreensão de todos os automobilistas para os incómodos que a intervenção possa causar.