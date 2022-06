A rainha Isabel II vai falhar a missa do jubileu, marcada para esta sexta-feira, na catedral de São Paulo, em Londres, depois de ter sentido "um certo desconforto" no primeiro dia de celebrações pelos seus 70 anos de reinado.

A notícia foi confirmada hoje pelo Palácio de Buckingham. "A rainha gostou muito do desfile do jubileu, hoje (quinta), bem como do desfile aéreo, mas sentiu algum desconforto", anunciou o Palácio numa nota.