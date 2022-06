Benfica enfrenta Fulham de Marco Silva na pré-época

Os ingleses anunciaram a participação no Torneio do Algarve, onde vão enfrentar o Nice e o Benfica.





Espera-se, no futuro, um confronto entre o Benfica e o Fulham na pré-época. O anúncio foi feito pelo emblema treinado pelo português Marco Silva, que revelou que vai participar no Torneio do Algarve.

Nessa mesma competição, os ingleses vão enfrentar o Nice e o Benfica. O jogo com os 'encarnados' está marcado para 17 de julho, sendo que o encontro com o Nice está marcado para o dia anterior, em Faro.

Estes são testes importantes, tanto para o Fulham, recém-promovido à Premier League, como para o Benfica, onde Roger Schmidt se vai estrear aos comandos da equipa.

Our opponents in the Algarve Trophy have been confirmed! 🇵🇹



Sat 16 July 🆚 @ogcnice_eng

Sun 17 July 🆚 @slbenfica_en #FFC pic.twitter.com/dgKVI3Oird — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 2, 2022