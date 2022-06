Cinco detidos no Porto por tráfico de estupefaciente

Cinco homens foram detidos, esta quinta-feira, pelo Dispositivo da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Comando Metropolitano do Porto, por serem suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendias 259 doses individuais de heroína, cocaína e haxixe.

De acordo com um comunicado enviado às redações, pelas 16h30 foi detido na travessa do Loureiro um homem de 38 anos, desempregado e residente no Porto,tendo sido apreendidas sete doses individuais de cocaína e 24 de cocaína.

Meia hora mais tarde foram detidos dois indivíduos, de 31 e 48 anos (o primeiro desempregado e o segundo empregado de escritório), residentes em Viana do Castelo, tendo daí resultado a apreensão de cocaína e haxixe suficientes para 61 e 45 doses individuais, respetivamente.

Pelas 19h00 foi detido um quarto indivíduo, de 41 anos, talhante e residente na Maia, e apreendidas cerca de 99 doses individuais de haxixe e quatro doses de cocaína.

Pelas 22h30 foi detido um último indivíduo, desempregado, de 48 anos, com cerca de seis doses individuais de heroína e 13 de cocaína.