Pelo menos três pessoas morreram e 60 ficaram feridas em descarrilamento de comboio na Alemanha

Um descarrilamento de um comboio perto de Munique, na Alemanha, esta, sexta-feira, matou pelo menos três pessoas e deixou outras 60 feridas, 16 das quais com gravidade.

O comboio regional, com destino a Munique, estava lotado no momento do acidente, contudo não se sabe ainda ao certo quantas pessoas estariam a bordo. Circunstâncias do acidente também ainda estão por apurar

Segundo a imprensa alemã, está em curso uma operação de resgate de larga escala, com vários meios terrestres e aéreos.