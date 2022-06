Costa sobre Cavaco: "Ele preocupa-se com o seu lugar na história, eu estou preocupado com os portugueses"

O primeiro-ministro já reagiu ao artigo de opinião de Cavaco Silva, no qual o ex-Presidente da República desafiava António Costa a fazer “mais e melhor” do que nos Governos do social-democrata.

"O artigo é muito interessante e relativamente ao qual não tenho muito a responder. Cavaco Silva preocupa-se com o seu lugar na história, eu estou preocupado sobretudo com o futuro dos portugueses. Temos de fazer mais e melhor. Quanto ao passado de Cavaco Silva, tenho procurado valorizar o trabalho dos meus antecessores", afirmou António Costa, à margem de uma iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola.

O primeiro-ministro disse ainda contar com o ex-chefe de Estado, em 2025, para uma homenagem pelos 40 anos "desse já longínquo Governo".

António Costa foi também confrontado com as declarações do atual Presidente da República, que, na quinta-feira, pediu "mais diálogo" no processo de descentralização.

O primeiro-ministro começou por dizer que não viu nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa uma crítica.

"O processo de descentralização é o mais ambicioso que o país tem desde 1976. São dezenas os diplomas elaborados, não há um único que não tenha tido o acordo da Associação Nacional de Municípios. Muitos dos cálculos que tinham sido feitos perderam atualidade porque as transferências de competências deviam ter sido feitas em 2020", sublinhou.