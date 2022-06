Lesão no tornozelo afasta Alexander Zverev da final no Roland Garros e cede lugar a Nadal

A meia-final do Roland Garros com Rafael Nadal acabou mal para o tenista Alexander Zverev, que sofreu uma grave lesão no tornozelo direito durante o segundo set.

O atleta alemão perdeu o primeiro set por 7-6 (10/8) e empatou o segundo por 6-6, em três horas de jogo, quando torceu o tornozelo.

Zverev ainda foi assistido pelo corpo médico no campo, mas acabou por sair de cadeira de rondas, sem conseguir iniciar o tie break no segundo set.

A vantagem caiu sobre o colo de Rafael Nadal - atual número cinco mundial e recordista de títulos do Grand Slam, com 21 – que passa assim para a final, onde terá a hipótese de conquistar o 14.º título no major francês.

Falta conhecer o seu adversário que sairá do embate entre o norueguês Casper Ruud, oitavo jogador do mundo, e o croata Marin Cilic, 23.º.