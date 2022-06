Carga fiscal na gasolina desce 0,5 cêntimos e 0,3 cêntimos no gasóleo

Mas as gasolineiras preparam-se para subir a gasolina em 14 cêntimos por litro e 12 cêntimos no gasóleo. O preço do petróleo voltou a disparar durante esta semana, com a aprovação do sexto pacote de sanções à Rússia.





O Ministério das Finanças anunciou, esta sexta-feira, que, na próxima semana, a carga fiscal dos dois combustíveis vão baixar de preço: 0,5 cêntimos no caso da gasolina e de 0,3 cêntimos no caso do gasóleo.Tal como está definido, o Governo faz o ajuste no final de cada semana da taxa do ISP nos combustíveis em relação à do IVA de 13%.

“Na próxima semana, o alívio global temporário da carga fiscal sobre os combustíveis totalizará 21,8 cêntimos por litro de gasóleo e 25,1 cêntimos por litro de gasolina”, indica o Executivo, resultando, portanto, na “redução adicional de 0,5 cêntimos no caso da gasolina e de 0,3 cêntimos no caso do gasóleo”.

“Esta semana é fixada para o mês de junho a taxa de ISP equivalente à que resultaria da redução da taxa do IVA de 23% para 13%, à semelhança do ocorrido em maio”, explica ainda o ministério.

“Atendendo ao calendário de feriados que se aproxima e que não permite uma estimativa completa dos dados de mercado”, o Governo avisa que as taxas do ISP agora fixada vão vigorar “por duas semanas, voltando a ser feito o reajustamento no dia 17 de junho”.

Mas as gasolineiras preparam-se para subir a gasolina em 14 cêntimos por litro e 12 cêntimos no gasóleo. O preço do petróleo voltou a disparar durante esta semana, com a aprovação do sexto pacote de sanções à Rússia.